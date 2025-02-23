Erdoğan: İş Dünyasında Kirli Muhalefet Anlayışına Tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş dünyasındaki bazı grupların kirli muhalefet anlayışını devreye sokma çabasında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 12:23
Erdoğan: İş Dünyasında Kirli Muhalefet Anlayışına Tehdit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İş Dünyasında Kirli Muhalefet Uyarısında Bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyası içerisindeki bazı grupların
kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasına dikkat çekti.

Erdoğan, bu durumda olan grupların Türkiye'nin ekonomik ve siyasi istikrarını tehdit ettiğini ifade ederek, "Bu kişiler, toplumun huzurunu bozmaya yönelik girişimlerde bulunuyorlar" dedi.
Milyonlarca insanın emek verdiği bu süreçte, ülkenin ekonomik gücünü zayıflatma girişimlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı, "Biz, ülkemizin kalkınmasında her zaman durmayı değil, çalışmayı ve üretmeyi tercih ettik" diyerek, AK Parti yönetiminde başarılı işbirlikleri ve projelerle ilerlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

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