Erdoğan: İşgal ve İlhak Politikaları İki Devletli Çözümü Hedefliyor

Erdoğan, derinleşen işgal ve ilhak politikalarının iki devletli çözümü ve Filistin halkını hedef aldığını belirterek buna izin verilmeyeceğini söyledi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 23:27
Erdoğan: İşgal ve İlhak Politikaları İki Devletli Çözümü Hedefliyor

Erdoğan: İşgal ve İlhak Politikaları İki Devletli Çözümü Hedefliyor

Derinleşen tehditlere karşı net uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamasında sert bir uyarıda bulundu.

"Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez"

Erdoğan, bu sözlerle politikaların var olan barış ve çözüm çabalarına yönelik risklere dikkat çekti. Açıklamada iki devletli çözüm vizyonunun korunması ve Filistin halkının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Mesajında, uluslararası toplumun ve ilgili tarafların bu tür adımlara karşı kararlı durması gerektiğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gazze'deki Soykırıma Rağmen Yahudi İş İnsanları İsrail'e Yatırım ve Destek Veriyor
2
Mersin'de 'Araçsız Sokak Günü' etkinliği: Adnan Menderes Bulvarı trafiğe kapatıldı
3
Gebze'de panelvan ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
4
Katar Türk Okulu'nda 2025-2026 Eğitim Yılı Başladı
5
Diyarbakır Bismil'de Ev Yangını: 2 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Polonya: Hava Sahasını İhlal Eden Rus Uçaklarını Düşüreceğiz

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta