Erdoğan: İşgal ve İlhak Politikaları İki Devletli Çözümü Hedefliyor

Derinleşen tehditlere karşı net uyarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin açıklamasında sert bir uyarıda bulundu.

"Derinleşen işgal ve ilhak politikalarının hedefi açıktır. İki devletli çözüm vizyonunu öldürmek, Filistin halkını sürgün etmek. Buna asla izin verilemez"

Erdoğan, bu sözlerle politikaların var olan barış ve çözüm çabalarına yönelik risklere dikkat çekti. Açıklamada iki devletli çözüm vizyonunun korunması ve Filistin halkının güvenliğinin sağlanması gerektiği vurgulandı.

Mesajında, uluslararası toplumun ve ilgili tarafların bu tür adımlara karşı kararlı durması gerektiğini belirtti.