Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki soykırımı 'Son 1 Asırda Eşi Görülmemiş Vahşet'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımını 'insanlık tarihinin son 1 asrında böyle bir vahşet görmemiştir' sözleriyle kınadı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:44
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:44
Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki soykırımı ifadesini kullanarak durumu sert şekilde değerlendirdi.

'İnsanlık tarihi son 1 asırda böyle bir vahşet görmemiştir' sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, söz konusu iddiaları vurgulayarak uluslararası yankı uyandıracak kritik bir mesaj verdi.

Erdoğan'ın bu ifadeleri, konuyla ilgili tartışmaları ve ulusal kamuoyundaki gündemini artıracak nitelikte değerlendiriliyor.

