Erdoğan: İsrail'in Gazze'deki soykırımı 'Son 1 Asırda Eşi Görülmemiş Vahşet'

Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'deki soykırımı ifadesini kullanarak durumu sert şekilde değerlendirdi.

'İnsanlık tarihi son 1 asırda böyle bir vahşet görmemiştir' sözleriyle tepki gösteren Erdoğan, söz konusu iddiaları vurgulayarak uluslararası yankı uyandıracak kritik bir mesaj verdi.

Erdoğan'ın bu ifadeleri, konuyla ilgili tartışmaları ve ulusal kamuoyundaki gündemini artıracak nitelikte değerlendiriliyor.