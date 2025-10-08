Erdoğan: İsrail'in Gazze Saldırıları Durmalı, Hedef 'Kalıcı İstikrar'

Erdoğan: İsrail'in Gazze Saldırıları Durmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara ilişkin konuştu ve bölgedeki hedefin insani kayıpların önlenmesi olduğunu belirtti.

"(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Gayemiz daha fazla masum ölmeden, yıkım yaşanmadan, kan ve gözyaşı akmadan bölgemizde kalıcı istikrarın sağlanmasıdır"

Erdoğan'ın vurgusu, daha fazla masum can kaybının önlenmesi ve bölgede sürdürülebilir, kalıcı istikrarın sağlanması yönünde oldu.