Erdoğan: İsrail'in Gazze Saldırıları 'Yeni Aşama'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Abbas Görüşmesi

İsrail'in Saldırıları ve Bölgesel Endişe

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'deki soykırımının son kara saldırılarıyla yeni bir aşamaya geçtiğini vurguladı. Buna ek olarak, İsrail'in sadece Filistin'i değil bölgesel istikrarı da tehdit ettiğini belirtti ve Katar'a yönelik saldırının bu tehdidin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Görüşmede, İsrail'i eleştiren lider ve kanaat önderi sayısının arttığına dikkat çekildi. Erdoğan, uluslararası baskının artırılması için çabaların sürdüğünü ve Türkiye'nin her platformda Filistin davasını ve İsrail saldırganlığını kararlılıkla gündeme getirmeye devam edeceğini bildirdi.

Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve bölgede yaşanan insanlık dramının sona erdirilmesi olduğunu söyleyen Erdoğan, İsrail'in barışı baltalayan tutumunu her fırsatta ortaya koyduğunu belirtti. Ayrıca Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'in sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

Erdoğan, İslam dünyasının İsrail tehdidini bertaraf etmek için daha fazla bir ve beraber olması gerektiğini ve Filistin'de tam anlamıyla siyasi birliğin tesis edilmesinin bu çabaları güçlendireceğini ifade ederek, Türkiye'nin bu gayretlere destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.