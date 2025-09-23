Erdoğan: İsrail'in Saldırıları İnsan Haklarını Rafa Kaldırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in saldırılarının en temel insan hakları ve adalet gibi kavramları rafa kaldırdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "(İsrail'in saldırıları) En temel insan hakları, ifade, gösteri, protesto özgürlüğü, kadın, çocuk hakları, eşitlik, adalet gibi kavramlar rafa kaldırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, sözlerinde söz konusu saldırıların insan hakları ve adalet gibi evrensel değerlere etkisine dikkat çekti.

Açıklama, uluslararası ve ulusal düzeyde hak ve özgürlükler bağlamında sert bir eleştiri olarak değerlendirildi.

