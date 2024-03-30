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Erdoğan İstanbul Güngören’de konuştu: "Sizden müjdeli haberler bekliyorum"

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Güngören’de seçim çalışmalarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 17:17
Erdoğan İstanbul Güngören’de konuştu: "Sizden müjdeli haberler bekliyorum"

Yarın yapılacak yerel seçimler öncesinde çalışmalara devam eden AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören’de Güneştepe Millet Bahçesi’nde düzenlenen mitinge katıldı. Cumhurbaşkanı, kendisine genel seçimlerde yüzde 54 destek veren ilçeye şükranlarını iletti. Ayrıca Erdoğan, mitingdeki konuşmasında muhalefete yüklendi.

“Herkes ortaya çıkan görüntüleri konuşuyor”

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güngören’de partisinin mitinginde, CHP’ye yüklendi. Erdoğan, “Şehrin kaynaklarını sizler için kullanmak yerine bavul bavul paralarla başka işler çeviriyorlar. Herkes ortaya çıkan o görüntüleri konuşuyor. CHP’den biri çıkıp açıklama yapamıyor. İstanbul’u bu hale getirenler utansın” şeklide konuştu.

“Murat Kurum ile İstanbul’u depreme hazırlayacağız”

Erdoğan, konuşmasında İstanbul’un deprem sorununa dikkat çekti. Cumhurbaşkanı “İstanbul’un deprem sorununu Murat kardeşimizle çözeceğiz. Merkezi yönetim olarak destek vereceğiz.” İfadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu şehrin ihtiyacı tatil değil. İstanbul yarı zamanlı yönetilecek bir şehir değil. İstanbul’u kucaklamak ve kendinizi adamanız gerekir. İstanbul, depreme hazırlanmadığı için şu anki yönetime kırgın. Trafik yüzünden küskün. İstanbul, son 5 yıldır kaderine terk edilmiş vaziyette” diyerek şimdiki İBB yönetimini hedef aldı.

“Kayda değer bir işleri yok”

Erdoğan konuşmasının devamında şu anki İBB yönetimini eleştirmeye devam ederek “ Devraldıkları işleri bile bitiremediler. Reklamlara bakarsa sanki İstanbul’u yeniden inşa ettiler sanırsınız. Kayda değer bir işleri yok.” ifadelerini kullandı.

Yarın yapılacak olan yerel seçimler için Güngören’deki kalabalığa “sizden müjdeli haberler bekliyorum” diyen Erdoğan, İmamoğlu için “milletim sana dönmemek üzere sana tatil verecek” ifadelerinde bulundu.

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