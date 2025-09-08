Erdoğan: İzmir Saldırısının Faili 16 Yaşında Yakalandı

Gelişme ve soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki saldırıya ilişkin bilgi vererek soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

"(İzmir'deki saldırı) Fail olan 16 yaşındaki bir şahıs yakalanmıştır, bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun diyorum."

Soruşturma kapsamında, yakalanan 16 yaşındaki şüphelinin bağlantılarının derinlemesine araştırıldığı belirtildi.

Erdoğan'ın açıklaması, güvenlik güçlerine yönelik taziye mesajını da içeriyor; emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileği vurgulandı.

Resmi makamların soruşturmayı sürdürdüğü, gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edeceği kaydedildi.