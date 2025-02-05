Erdoğan: Kadınların Kazanımlarına Tolerans Göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınların Haklarını Savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların çetin mücadeleler sonucunda kazandıkları hakların ve kazanımların asla gasbedilmesine tolerans göstermeyeceklerini belirtti.

Yerel Yönetimler ve Özel Sektör Vurgusu

Erdoğan, ister yerel yönetimler olsun, ister özel sektör, kadınların elde ettiği başarıların korunması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda herhangi bir taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Bu açıklama, kadınların toplumsal hayattaki rollerinin güçlendirilmesi ve arzulanan hak eşitliğinin sağlanması adına önemli bir mesaj niteliği taşıyor.