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Erdoğan: Kadınların Kazanımlarına Tolerans Göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadınların mücadeleleriyle elde ettiği kazanımlara yönelik tehditlere karşı net bir duruş sergiledi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:35
Erdoğan: Kadınların Kazanımlarına Tolerans Göstermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kadınların Haklarını Savundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınların çetin mücadeleler sonucunda kazandıkları hakların ve kazanımların asla gasbedilmesine tolerans göstermeyeceklerini belirtti.

Yerel Yönetimler ve Özel Sektör Vurgusu

Erdoğan, ister yerel yönetimler olsun, ister özel sektör, kadınların elde ettiği başarıların korunması gerektiğine dikkat çekerek, bu konuda herhangi bir taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Bu açıklama, kadınların toplumsal hayattaki rollerinin güçlendirilmesi ve arzulanan hak eşitliğinin sağlanması adına önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

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