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Erdoğan Karabük’ten vatandaşlara seslendi: “Türk siyasetini böyle kirletmeye hakları yok”

31 Mart Yerel Seçimleri kampanyası kapsamında Karabük’te konuşan Erdoğan, yine muhalefete yüklendi. Konuşmasında “para sayma” görüntülerini bir kez daha dillendiren Cumhurbaşkanı, “Türk siyasetini kirletme hakları yok” dedi.

Yayın Tarihi: 22.03.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 15:48
Erdoğan Karabük’ten vatandaşlara seslendi: “Türk siyasetini böyle kirletmeye hakları yok”

Karabük’te düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını Karabük’ü selamlayarak başladı. Erdoğan, “Karabük bir iftihar tablosudur.” ifadeleri ile başladığı konuşmada “31 Mart akşamı zaferi de beraber kutlayacağız inşallah” dedi.

“Şehirleri depreme hazır hale getirmeliyiz”

Erdoğan, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ekonomiye getirmiş olduğu yükü ifade ederek “depremin kestiği fatura 104 milyar dolardır” açıklamasında bulundu.

İstanbul başta olmak üzere, deprem riski bulunan illeri depreme hazırlama gayreti içinde olduklarını ifade eden Erdoğan, “üstünden geleceğimiz bir konu yok” dedi.

“Altı masaya ne oldu?”

Konuşmasında muhalefete de yüklenen Erdoğan, “6’lı masa vardı ne oldu o? Hepsi dağılıp gitti. Bu masadan geriye DEM’le olan garip bir ilişki kaldı.” şeklinde konuştu.

Konuyu yine CHP ile ilgili olan “para sayma” görüntülerine getiren Erdoğan “Türk siyasetini bu kadar kirletmeye ve insanlarımız utandırmaya hakkınız yok” şeklinde konuştu.

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