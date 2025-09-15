Erdoğan Katar'a Gitti: İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne Katılım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İİT-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere TC-TRK uçağıyla saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 11:12
Cumhurbaşkanı, resmi ziyaret için İstanbul'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Katar'a gitti.

TC-TRK uçağıyla saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti.

Erdoğan'ı uğurlamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

Cumhurbaşkanı'na eşi Emine Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan eşlik etti.

