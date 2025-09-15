Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü: İsrail Saldırısı Kabul Edilemez

Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü: İsrail Saldırısına Sert Tepki

Türkiye, Katar'ın Yanında Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında yapılan görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, İsrail’in saldırısının kabul edilemeyeceğini ifade ederek bu tür eylemlerin bölgedeki istikrarı zedelediğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğunu vurguladı ve iki ülke arasındaki dayanışma ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Taraflar, devam eden iş birliği ve ortak tutumun güçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.