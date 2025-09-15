Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Görüştü: İsrail Saldırısı Kabul Edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde İsrail saldırısının kabul edilemeyeceğini vurguladı ve Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:28
Türkiye, Katar'ın Yanında Olduğunu Vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasında yapılan görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Erdoğan, İsrail’in saldırısının kabul edilemeyeceğini ifade ederek bu tür eylemlerin bölgedeki istikrarı zedelediğini belirtti.

Erdoğan ayrıca, Türkiye’nin Katar’ın yanında olduğunu vurguladı ve iki ülke arasındaki dayanışma ile iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Taraflar, devam eden iş birliği ve ortak tutumun güçlendirilmesinin gerekliliği üzerinde durdu.

