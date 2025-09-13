Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Patriği Theofilos'u İstanbul'da kabul etti

Dolmabahçe Ofisi'nde kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği 3'üncü Theofilos Theofilos Giannopoulos'u İstanbul'da kabul etti. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre görüşmede özellikle İsrail'in Gazze'deki saldırganlığı ve bölgedeki ağırlaşan insani durum ele alındı.

Erdoğan, İsrail'in Kudüs'teki tasarruflarının Kudüs'ün tarihi statüsüne ve kutsiyetine zarar vermeyi amaçladığını, bunun Müslüman, Hristiyan ve Yahudi toplumlarının bir arada yaşama geleneğini açıkça tehdit ettiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, soykırımcı Netanyahu'nun en son Katar'a saldırarak barış yanlısı olmadığını ortaya koyduğunu, İsrail'in cami ve kilise ayrımı yapmadan saldırılarını sürdürdüğünü, İsrail işgali altındaki topraklarda Hristiyan ve Müslüman mirasının korunması için yakın temas içinde bulunmayı temenni ettiğini belirtti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

