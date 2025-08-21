DOLAR
Erdoğan-Macron telefon görüşmesi: Gazze, Rusya-Ukrayna ve savunma işbirliği

Erdoğan, Macron ile telefonda Alaska ve Washington temaslarını memnuniyetle karşıladıklarını, Rusya-Ukrayna barışına katkı sözü ve Gazze'deki insani krizi ele aldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 19:43
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 19:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NSosyal hesabından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Görüşmenin gündemi

Erdoğan, görüşmede Alaska ve Washington'daki temasları, Rusya-Ukrayna barış sürecini ve Gazze'deki son durumu ele aldıklarını belirtti. Ayrıca iki ülke ilişkileri ve işbirliği fırsatları kapsamlı biçimde istişare edildi.

"Sayın Macron ile görüşmemizde, Türkiye olarak yakından takip ettiğimiz Alaska ve Washington'daki temaslardan memnuniyet duyduğumuzu, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış çabalarına her türlü katkıyı vermeye devam edeceğimizi ifade ettim. Gazze'de yaşanan insani felaket, şüphesiz görüşmemizin en önemli gündemlerinden biriydi. Fransa'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararının önemine işaret ederek İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planlarına hız vermesinin küresel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdim. Değerli dostum Macron'la savunma sanayisi başta olmak üzere Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirme konusunda mutabık kaldık. Görüşmelerimizin ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

