Erdoğan Malatya'da depremzede aileyi yeni evinde ziyaret etti

Tören sonrası Çavuşoğlu Mahallesi'nde vatandaş buluşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da depremzede Ahmet Zengin ve ailesini yeni evlerinde ziyaret etti.

Erdoğan, Malatya'da "Asrın İnşasında 300 Bin Yuva Tamam" 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nin ardından Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Zengin ailesinin evine konuk oldu.

Mahalleye gelişinde, apartmanın önünde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı'na sevgi gösterisinde bulundu. Zengin ailesiyle bir süre sohbet eden Erdoğan, evdeki çocuklara harçlık verdi.

Balkona çıkarak kendisini bekleyen vatandaşlara el sallayan Cumhurbaşkanı, ziyaretin ardından evin önündeki vatandaşların yanına giderek sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş da eşlik etti.