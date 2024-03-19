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Erdoğan Mamak Toplu Açılış Töreni’nde Ankaralılara seslendi: “Ankara ‘Yavaş’lıktan kurtulmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Mamak’ta düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Burada vatandaşlarla buluşan Erdoğan, “Hizmet ederken kimseyi ayırmadık. Belediyemizin kapısı herkese açık oldu” şekliden konuştu.

Yayın Tarihi: 19.03.2024 17:15
Güncelleme Tarihi: 19.03.2024 17:15
Erdoğan Mamak Toplu Açılış Töreni’nde Ankaralılara seslendi: “Ankara ‘Yavaş’lıktan kurtulmalı”

Gün içinde yoğun bir programa sahip olan ve gün içinde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Erdoğan, bu kez de Mamak’ta düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. “Her vatandaşımız, baş tacımızdır. Biz kökene, düşüncelere, siyasi görüşe göre insanları ayırmıyoruz.” şeklinde konuşan Erdoğan, “bir eksiğimiz varsa suçu kendimizde ararız, suçu millete atmayız.” İfadelerinde bulunarak, muhalefeti milleti suçlamakla itham etti.

“Aldığımız oy yeterli değil”

Geçen yıl gerçekleşen genel seçimlere işaret eden Erdoğan, “Biz kazanmış olabilir ama aldığımız oy yeterli değil. Mamak’ta yüzde 49 oy almışız. Demek ki daha fazla insana ulaşmalıyız. 31 Mart’ta Mamaklı kardeşlerimizle el ele vereceğiz ve hizmeti zirveye taşıyacağız. Ankara hepimizin” dedi.

“Ankara yavaşlıktan kurtulmalı”

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz şu kişi o partiye oy verdi diye ırkçı bir kafada olmadık. Teröre bulaşmadığı sürece herkesi kucakladık. Son 5 yıldır Ankara hizmetsiz kaldı. Ankara yavaşlıktan kurtulmalı ve bir an önce hızlanmalı.”

“Cumhurbaşkanı olarak yanlarında olacağım”

31 Mart seçimleri için Mamaklılardan destek isteyen Erdoğan, Mamak Belediye Başkanı Adayı Asım Balcı ve Ankara Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok’u Cumhurbaşkanı olarak bu isimleri desteklediğini belirtti. 31 Mart’ın önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “bu fırsatı değerlendirin” çağrısında bulundu.

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