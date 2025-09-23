Erdoğan-Menfi Görüşmesi: Türkiye'den Libya'ya Kalıcı Destek

Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu için New York'ta Menfi ile görüşerek Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve birlik hedefini ve süren desteği vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 22:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi arasında gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin açıklama, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapıldı.

New York'ta BM 80. Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleşen görüşme

Görüşme, BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta yapıldı. Taraflar, görüşmede Türkiye-Libya ikili ilişkileri ile bölgesel konuları ele aldı.

Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini ifade etti ve bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunması ile iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasının önemine dikkat çekti ve bu yöndeki gayretlerin artarak süreceğini belirtti.

