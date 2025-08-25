DOLAR
40,99 0,36%
EURO
47,76 1,12%
ALTIN
4.443,49 -0,27%
BITCOIN
4.605.850,51 0,27%

Erdoğan: Merkez Bankası Rezervleri 176,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı, Borsada Toparlanma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası rezervleri 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı; borsada toparlanma hızlandı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:16
Erdoğan: Merkez Bankası Rezervleri 176,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı, Borsada Toparlanma

Erdoğan: Merkez Bankası rezervleri 176,5 milyar dolarla rekor kırdı

Borsadaki toparlanma son haftalarda hız kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Merkez Bankası rezervlerimizin 176,5 milyar dolara ulaştığını ve bunun Cumhuriyet tarihimizin rekoru olduğunu bildirdi.

Erdoğan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı".

Bu açıklama, rezerv düzeyi ve borsadaki hareketlere ilişkin resmî değerlendirmeyi içeriyor; Erdoğan, ekonomiye ilişkin bu iki önemli göstergenin durumuna dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da UYAP Suistimali: Zabıta Katibi Ahmet Yılmaz FETÖ Dosyalarını Kapamakla Yargılanıyor
2
Isparta'da "pat pat" ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
3
Erdoğan: Zengezur Koridoru ile Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan Ekonomik İşbirliğinde Yeni Dönem
4
Balıkesir Susurluk'ta Orman Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale
5
TUA Uzay Kampı İzmir'de: Türk Dünyasından Gençler Buluştu
6
MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün
7
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan