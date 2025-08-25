Erdoğan: Merkez Bankası Rezervleri 176,5 Milyar Dolarla Rekor Kırdı, Borsada Toparlanma

Erdoğan: Merkez Bankası rezervleri 176,5 milyar dolarla rekor kırdı

Borsadaki toparlanma son haftalarda hız kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada Merkez Bankası rezervlerimizin 176,5 milyar dolara ulaştığını ve bunun Cumhuriyet tarihimizin rekoru olduğunu bildirdi.

Erdoğan, sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Merkez Bankası rezervlerimiz, 176,5 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. Borsamızdaki toparlanma son haftalarda hız kazandı".

Bu açıklama, rezerv düzeyi ve borsadaki hareketlere ilişkin resmî değerlendirmeyi içeriyor; Erdoğan, ekonomiye ilişkin bu iki önemli göstergenin durumuna dikkat çekti.