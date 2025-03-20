Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısına Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MGK toplantısı ve iftar programıyla gündemi belirleyecek.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 02:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 02:37
Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu Toplantısına Başkanlık Edecek

Erdoğan, MGK Toplantısına Başkanlık Edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek. Bu toplantıda, ülkenin güvenlik stratejileri ve güncel durum değerlendirmeleri ele alınacak.

İftar Daveti

Ayrıca, Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde önceden görev yapmış milletvekilleri ile iftar programında bir araya gelecek. Bu buluşma, parti içi dayanışmayı güçlendirmek ve geçmiş dönem tecrübelerini paylaşmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

Toplantı ve iftar programı, 19 Temmuz saat 15.00'te başlayacak.

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