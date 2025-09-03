DOLAR
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalpleri ümmet şuuruyla birleştiren bağın 'Muhammedi muhabbet bağı' olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 20:12
Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'

Erdoğan: 'Muhammedi Muhabbet Bağı Bizi Birleştiriyor'

Ümmet şuuruna vurgu yapan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada toplumları birbirine kenetleyen manevi bağa dikkat çekti ve birlik mesajı verdi.

"Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır"

Erdoğan'ın bu ifadesi, ümmet bilinci ve kardeşlik temasını öne çıkarıyor; sözlerinde birlik, dayanışma ve ortak değerlerin güçlendirilmesine vurgu bulunuyor.

Bu tanımlama, toplum içinde ortak inanç ve değerler etrafında bir araya gelmenin önemine işaret ederek, manevi bağların pekiştirilmesine çağrı niteliği taşıyor.

