Erdoğan New York'ta Türkevi'nde Türk Yatırım Konferansı'na Katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 80'inci Genel Kurul kapsamında New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi'nin Türkevi'ndeki Türk Yatırım Konferansı'nda yatırımcılarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:02
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Sektörel Yuvarlak Masa Formatında Türk Yatırım Konferansı'na katıldı.

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80'inci Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, konferansın Türkevi'nde düzenlendiği etkinlikte yatırımcılarla bir araya geldi.

Katılımcılar

Konferansta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ile Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Murat Özyeğin de yer aldı.

