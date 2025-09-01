Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler

Görüşmede ele alınan başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel dinamikler geniş çerçevede değerlendirildi.

Toplantıda özellikle Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgedeki siyasi gelişmeler ve uluslararası arenadaki etkiler üzerinde duruldu. Taraflar, ortak gündem başlıklarını masaya yatırdı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme, bölgesel istikrar, ekonomik işbirliği ve uluslararası meselelerin etkilerinin ele alındığı bir platform olarak kayda geçti. Her iki liderin de öncelik verdiği konuların detaylı olarak görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmenin içeriği, iki ülke arasındaki diyalog ve koordinasyonun devamına yönelik değerlendirmeleri de kapsadı.