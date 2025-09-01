DOLAR
41,11 0,17%
EURO
48,18 -0,02%
ALTIN
4.586,66 -0,53%
BITCOIN
4.488.560,01 -0,07%

Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan görüşmesinde Türkiye-İran ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 16:06
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler

Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler

Görüşmede ele alınan başlıklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasındaki görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel dinamikler geniş çerçevede değerlendirildi.

Toplantıda özellikle Türkiye-İran ikili ilişkileri, bölgedeki siyasi gelişmeler ve uluslararası arenadaki etkiler üzerinde duruldu. Taraflar, ortak gündem başlıklarını masaya yatırdı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme, bölgesel istikrar, ekonomik işbirliği ve uluslararası meselelerin etkilerinin ele alındığı bir platform olarak kayda geçti. Her iki liderin de öncelik verdiği konuların detaylı olarak görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmenin içeriği, iki ülke arasındaki diyalog ve koordinasyonun devamına yönelik değerlendirmeleri de kapsadı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
2
Muş Bulanık'ta iş yerine silahlı saldırı: 2 kişi öldü
3
AB, Ukrayna'yı güvenlik garantileriyle müzakere masasına oturtmayı hedefliyor
4
Eflani yangını Kastamonu Araç'a ulaştı — Güzelce köyü tahliye edildi
5
Antalya Manavgat'ta Alacak Verecek Kavgası: 1 Kişi Öldü
6
Erdoğan-Pezeşkiyan Görüşmesi: Türkiye-İran İlişkileri ve Bölgesel Gelişmeler
7
Filistin ve Suudi Arabistan, ABD'nin BM Heyeti Vizelerini İptalini Görüştü

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye