DOLAR
41,12 0,16%
EURO
48,22 -0,13%
ALTIN
4.587,37 -0,54%
BITCOIN
4.503.017,33 -0,38%

Erdoğan-Putin görüşmesi: Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ve gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşmesinde Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 11:40
Erdoğan-Putin görüşmesi: Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ve gündem

Erdoğan-Putin görüşmesi: Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ve gündem

Görüşmenin ana başlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve bölgesel ile küresel ölçekteki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme, ilişkilerin geleceğine ve ortak gündemlerde iş birliğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir çerçevede sürdürüldü.

İlgili tarafların açıklamaları ve konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek.

İLGİLİ HABERLER

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı
2
Ben-Gvir Onayladı: 100 Bin İsraillinin Daha Silah Ruhsatı
3
Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş
4
MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025
5
Türkiye'den Afganistan'daki 6 Büyüklüğündeki Deprem İçin Başsağlığı
6
Putin: Türkiye'yi Güvenilir ve Kendini Kanıtlamış Bir Ortak Olarak Görüyoruz
7
Gazze'de Kıtlık: Son 24 Saatte 3'ü Çocuk 9 Kişi Hayatını Kaybetti

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu