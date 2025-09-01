Erdoğan-Putin görüşmesi: Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ve gündem

Görüşmenin ana başlıkları

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin durumu ve bölgesel ile küresel ölçekteki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Görüşme, ilişkilerin geleceğine ve ortak gündemlerde iş birliğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı bir çerçevede sürdürüldü.

İlgili tarafların açıklamaları ve konuya ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek.