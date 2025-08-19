Erdoğan — Rutte Görüşmesi: Türkiye'nin Barış Sürecine Katkısı ve NATO Koordinasyonu Vurgulandı

Erdoğan — Rutte görüşmesinde Türkiye'nin rolü öne çıktı

Barış sürecine katkı ve koordinasyon vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Rutte arasında gerçekleşen görüşmede, Türkiye'nin bölgesel barış sürecine katkısı ve NATO ile sıkı işbirliği konuları ele alındı.

Görüşmede taraflar, Türkiye'nin barış sürecine katkısı ve ortak hedeflere ulaşmak için yürütülecek yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldı. Taraflar, işbirliğinin önemine vurgu yaparak iletişim kanılarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Resmi açıklamalara göre görüşmenin odağında, NATO-ülke ilişkilerinde güvenin pekiştirilmesi ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik ortak adımlar yer aldı. Taraflar, birlik içinde hareket etmenin ve koordinasyonu artırmanın gerekliliğini benimsedi.