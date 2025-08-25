Erdoğan: 'Saflarımızı Sıklaştıracağız' — Birlik ve Kardeşlik Çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güçlü birlik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun dayanışmasını ve birliğini ön plana çıkaran bir çağrı yaptı. Konuşmasında, birlikte hareket etmenin önemini vurguladı ve vatandaşlara omuz omuza durma çağrısında bulundu.

"Saflarımızı sıklaştıracağız, kardeşliğimizi perçinleyeceğiz, birlik, beraberliğimizi hedef alan tüm saldırıları omuz omuza vererek beraberce püskürteceğiz"

Erdoğan'ın sözleri, birlik ve kardeşlik temasını ön plana çıkarırken, ülke içindeki dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğine işaret ediyor.