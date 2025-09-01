DOLAR
Erdoğan: Şanghay İşbirliği Teşkilatı Enerji Güvenliğinde Kritik Platform

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın enerji güvenliği ve stratejik altyapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platform olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 13:59
Açıklamanın Özeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeyi kullandı: "Şanghay İşbirliği Teşkilatı enerji güvenliğinin artırılması, stratejik alt yapı projelerinde ortaklıkların geliştirilmesi bakımından önemli bir platformdur"

Erdoğan'ın bu vurgusu, Şanghay İşbirliği Teşkilatı'nın enerji güvenliği ve büyük ölçekli altyapı projelerinde işbirliğini güçlendirme potansiyeline dikkat çekiyor.

Bu değerlendirme, üye ülkeler arasında enerji arz güvenliği ile altyapı ortaklıkları kurma imkanlarının genişletilmesinin önemine işaret ediyor ve teşkilatın stratejik rolünü öne çıkarıyor.

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu