Erdoğan, Şanghay Zirvesi'nde Pakistan Başbakanı Şerif'i Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti; ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 13:55
Kapsamlı görüşmede ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gündem masaya yatırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi kapsamında Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti.

Kabulde iki ülke arasındaki ikili ilişkiler detaylarıyla değerlendirildi. Taraflar, ekonomik, diplomatik ve işbirliği alanlarındaki mevcut durum ile geleceğe dönük işbirliği imkânlarını ele aldı.

Ayrıca görüşmede bölgesel ve küresel konular gündeme geldi; bölgesel istikrar, güvenlik meseleleri ve uluslararası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, ikili ve çok taraflı çerçevede işbirliğini sürdürme kararlılığını vurguladı.

