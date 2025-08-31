DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.449.496,33 0,33%

Erdoğan, Şi Cinping'in Onur Yemeğinde Liderlerle Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Zirvesi'nde Şi Cinping'in verdiği onur yemeğine eşiyle katıldı; fotoğrafta Lukaşenko ve Modi ile tokalaştı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:32
Erdoğan, Şi Cinping'in Onur Yemeğinde Liderlerle Buluştu

Erdoğan, Şi Cinping'in onur yemeğine katıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gala

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan, yemeğe eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meyciang Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala programına iştirak etti. Çift, ev sahibi Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen tarafından karşılandı.

Yemeğe katılan liderler ve eşleri aile fotoğrafında bir araya geldi. Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tokalaşıp sohbet etti.

Ardından liderler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in verdiği akşam yemeğine iştirak ederek zirve programını sürdürdü.

İLGİLİ HABERLER

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karabük Eflani'de Orman Yangını: Saraycık'ta Müdahale Sürüyor
2
İZSU: İzmir'de isale hattı onarıldı — 8 ilçede su 22.00'de verilecek
3
Netanyahu: Gazze'de İzzeddin el-Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde'yi hedef aldık
4
Eyüpsultan'da Silahlı Saldırı: 20 Yaşındaki Genç Hastanede Öldü
5
Doha'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Resepsiyonu — Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği
6
Güncelleme 2: İsrail Gazze'de 18'i yardım bekleyen 31 Filistinliyi öldürdü
7
Samsun'da Firari B.K. Çalılıklarda Yakalandı — 7 Yıl 7 Ay 20 Gün Kesinleşmiş Ceza

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta