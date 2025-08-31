Erdoğan, Şi Cinping'in Onur Yemeğinde Liderlerle Buluştu

Erdoğan, Şi Cinping'in onur yemeğine katıldı

Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında gala

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi çerçevesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in liderler onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan, yemeğe eşi Emine Erdoğan ile birlikte Meyciang Kongre Merkezi'nde düzenlenen gala programına iştirak etti. Çift, ev sahibi Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen tarafından karşılandı.

Yemeğe katılan liderler ve eşleri aile fotoğrafında bir araya geldi. Fotoğraf çekimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tokalaşıp sohbet etti.

Ardından liderler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in verdiği akşam yemeğine iştirak ederek zirve programını sürdürdü.