Erdoğan: Suriye'de İstikrar Komşulara ve Bölgeye Kazandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu konuda net konuştu: "Suriye'de istikrar kökleştikçe hiç şüphesiz bunun kazananı Suriyeliler ile birlikte tüm komşu ülkeler, tüm bölgemiz olacaktır".

Erdoğan, Suriye'de kalıcı istikrarın bölgesel barış ve refaha katkıda bulunacağını vurguladı ve bu sürecin tüm tarafların yararına olacağına dikkat çekti.

Mesaj, Suriye'deki durumun iyileşmesinin sadece ülke içinde değil, komşu ülkeler ve geniş bölge için de olumlu sonuçlar doğuracağı yönünde.