Erdoğan: Suriye'de Karışıklığa İzin Yok

Cumhurbaşkanından net uyarı: Bölgesel istikrarsızlığa göz yumulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye meselesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye topraklarında karışıklık çıkartmak isteyenlere, ne biz göz yumarız ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir" sözlerini kullandı.

Açıklamada, ülke olarak sınır güvenliği ve bölgesel istikrarın korunmasının öncelikli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, bölgedeki gerilimlere karşı kararlı bir duruş sergilendiğinin işareti olarak değerlendirildi.

Mesajın muhataplarına yönelik olduğu belirtilirken, Türkiye ile Şam yönetiminin herhangi bir provokasyona izin vermeyeceği açık bir şekilde ifade edildi. Erdoğan'ın bu uyarısı, bölgedeki aktörlere yönelik caydırıcı bir çağrı niteliği taşıyor.