Erdoğan: Suriye'deki Terör Örgütlerini Tasfiye Etmeyi Hedefliyoruz

Erdoğan'dan Suriye ve Muhalefet Eleştirisi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Suriye'deki tüm terör örgütlerinin suhuletle veya zorla tasfiye edilmesini sağlamayı hedeflediğini bildirdi. Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirdi.

Muhalefetten Ciddiyet Beklentisi

Erdoğan, CHP'nin 'eğlence malzemesi haline geldiğini' ifade ederek, muhalefetin Türk siyasetinin kalitesini düşürdüğünü vurguladı. 'Ne yöneticilerinde bir ciddiyet var ne de Türkiye'nin ana muhalefet partisi olmanın gerektirdiği olgunluk var' diyerek, onları komiklik yapmakla suçladı.

Suriye ile İlişkiler ve Güvenlik Tehditleri

Türkiye'nin Suriye ile 911 kilometre sınırı bulunduğuna dikkat çeken Erdoğan, Cumhurbaşkanı Beşar Esad yönetiminin halkına zulüm ettiğini ve Suriye halkının kendi geleceğini belirlemek için bir yönetim inşa ettiğini belirtti. Erdoğan, "Suriye'de eli silahlı bölücü teröristler varlık gösterdiği sürece kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz" dedi.

Suriyeli Kardeşlerimize Destek

Erdoğan, Türkiye'deki Suriyeli muhacirlerin kendi evlerine dönmeleri için gerekli kolaylıkların sağlanacağını vurguladı ve muhalefetin, ensar-muhacir kardeşliğine gölge düşürmesine asla izin vermeyeceklerini söyledi. "Orta Doğu'yu medeniyetin merkezi haline getirecek atılımların öncülüğünü AK Parti yapacak" ifadelerini kullandı.