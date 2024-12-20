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Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkına destek verdiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:27
Erdoğan: Suriye Halkının Yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Halkına Destek Verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye halkının zor şartlar altında olduğunu belirterek, "Bir avuç ülke dışında tüm dünyanın sırtını döndüğü Suriye halkını biz hiçbir zaman kaderine terk etmedik" dedi. Bu açıklama, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik insani yardımları ve siyasi duruşu açısından büyük bir önem taşıyor.

Türkiye'nin Suriye Politikası

Erdoğan, Türkiye'nin Suriye krizine yaklaşımını ve destekleme çabalarını vurgularken, Suriye'deki insanlık dramına dikkat çekti. Türkiye'nin, Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.

Uluslararası Destek ve İşbirliği

Erdoğan, bu süreçte uluslararası toplumun daha fazla destek göstermesi gerektiğini belirtti. Suriye halkına yönelik yardım çağrısında bulunarak, "Bizim için her insan değerlidir" dedi.

Bu sözler, Türkiye'nin Suriye'deki insani yardımlarını ve politikalarını tekrar gündeme getirirken, uluslararası düzeyde daha fazla işbirliğine yönelik umutları da artırıyor.

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