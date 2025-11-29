Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe'de Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti; görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslar ele alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 17:15
Görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslar ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe'deki Ofisinde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmeler ele alındı.

