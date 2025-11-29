Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Dolmabahçe'de kabul etti
Görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslar ele alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe'deki Ofisinde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Meclis gündemi ve yürütülen temaslara ilişkin değerlendirmeler ele alındı.
