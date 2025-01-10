Erdoğan: 'Tek Parti Faşizminin Kodlarından Kurtulamadılar'

Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada muhalefeti sert bir dille eleştirdi. "Tek parti faşizminin ırkçı, oryantalist kodlarından kendilerini bir türlü kurtaramadılar" diyen Erdoğan, Türkiye’nin mevcut seviyesine ulaşmasında bu muhalefetin etkisini sorguladı.

Türkiye'nin Hedefleri

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin gelişimini ve ilerlemesini ön plana çıkararak, "Biz böyle bir muhalefete rağmen Türkiye'yi bu seviyelere taşıdık" ifadelerini kullandı. Bu sözler, mevcut politik ortamda muhalefetin eleştirisine karşı bir yanıt niteliği taşıyor.