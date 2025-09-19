Erdoğan: TEKNOFEST İstanbul'da Türk Savunma Sanayinde Farklı Bir İvme

Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST İstanbul'da, Türk savunma sanayisindeki ivmeyi ve ambargolara rağmen elde edilen kazanımları vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve savunma sanayisi vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST İstanbul'da yaptığı konuşmada ülkemizin teknoloji ve savunma sanayisindeki ilerlemesine dikkat çekti.

Erdoğan, sözlerine "Türkiye olarak teknolojide ve özellikle savunma sanayinde çok farklı bir ivme yakalamış durumdayız." diyerek başladı.

Cumhurbaşkanı konuşmasında, "Bölgemizden başlayarak tüm dünyada artık Türk savunma sanayiinin hamleleri konuşuluyor." ifadesini kullandı.

Erdoğan, ayrıca "Tüm ambargolara rağmen elde ettiğimiz kazanımlar asla tesadüf değildir." vurgusunu yaptı.

Etkinlik, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) öncülüğünde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlendi.

