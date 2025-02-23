Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye Hedefi Gerçekleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şok Açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "Kaos baronlarına diyoruz ki, bu devlet ve millet, sizin rüyalarınızı kabusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir," dedi.

Terörsüz Türkiye İdeali

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefinin, toplumun her kesiminden destek bulan bir milli mutabakat olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hiçbir demokratik ülke, terörün silahına ya da siyasi örgütlenmesine tolerans göstermez," ifadesini kullandı.

Erdoğan, ayrıca, "Ya terör ya demokrasi, ya silah ya sivil siyaset" diyerek, terörle siyasetin bir arada olamayacağına dikkat çekti.

Yeni Dönem ve Demokratikleşme

"Yeni bir dünya kurulurken, Türkiye’nin safralarından kurtulması gerekiyor," diyen Erdoğan, terörün çözüldüğü takdirde demokrasinin, kalkınmanın ve bölgesel entegrasyonun kapılarının açılacağını belirtti. Erdoğan, "Büyük bir barış ortamı inşa edeceğiz," şeklinde konuştu.

"Cumhur İttifakı"na da değinen Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partisine teşekkür etti. Erdoğan, "Cumhur İttifakı sapasağlam olduğu sürece Türkiye güvendedir," dedi.

Siyasi İstikrar ve Temizlik Vurgusu

Eleştirilerine devam eden Erdoğan, görünmeyen muhalefet odaklarının devletin ajandasını dayatma çabalarına kararlılıkla karşı çıkacaklarını ifade etti. Aynı zamanda, FETÖ ile mücadelede taviz vermeyeceklerini belirtti.

Yeni Türkiye ve Kayıt Dışı Siyaset

Erdoğan, "Kayıt dışı siyaset yapma dönemi artık kapanmıştır," diyerek yeni Türkiye'nin gerekliliklerini sıraladı. Artık sadece kayıtlı siyasetin geçerli olduğunu vurguladı.

Son olarak, Erdoğan, iş dünyasına çağrı yaparak, "İşinizi düzgün yaptığınız sürece yanınızda olacağız. Ancak eski kötü alışkanlıklarla devam ederseniz mücadelemiz devam edecektir," dedi.