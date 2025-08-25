DOLAR
Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' hedefine son düzlüğe varılmış bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Terörsüz Türkiye' hedefine son düzlüğe gelindiğini belirterek sabır, gayret ve dikkat çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabır ve gayret çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele sürecine ilişkin yaptığı açıklamada hedefe yaklaşıldığını ve kararlılığın sürdüğünü ifade etti.

"(Terörsüz Türkiye) Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız"

Açıklamada, sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için toplumdan sabır, gayret ve dikkat talep edildiği vurgulandı.

