Erdoğan: 'Terörsüz Türkiye' hedefine son düzlüğe varılmış bulunuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sabır ve gayret çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele sürecine ilişkin yaptığı açıklamada hedefe yaklaşıldığını ve kararlılığın sürdüğünü ifade etti.

"(Terörsüz Türkiye) Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız"

Açıklamada, sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için toplumdan sabır, gayret ve dikkat talep edildiği vurgulandı.