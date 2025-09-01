Erdoğan, Tiencin'de Paşinyan'ı Kabul Etti

DOLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ŞİÖ 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için Tiencin'de bulunduğu sırada Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı otelde kabul etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 07:40
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 07:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Çin'in Tiencin kentinde, zirve marjında temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, konakladığı otelde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Görüşme, iki ülke ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı bir çerçevede gerçekleşti.

Kabulde Kimler Vardı

Kabulde, Türkiye tarafında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yer alırken, Ermenistan tarafında Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan hazır bulundu.

