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Erdoğan: Trabzonspor için Yeni Kamp Eğitim Merkezi Projesi Başlatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen kongrede Trabzonspor için yeni Kamp Eğitim Merkezi projesini müjdeledi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 18:53
Erdoğan: Trabzonspor için Yeni Kamp Eğitim Merkezi Projesi Başlatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trabzon'a Yatırım Müjdesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek için şehrinde hayata geçirilecek olan Kamp Eğitim Merkezi Projesi hakkında bilgi veren Erdoğan, "Trabzonspor Kamp Eğitim Merkezimiz, toplam 82 bin metrekare alana sahip olacak. Ayrıca burada 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde 4 antrenman sahası, otopark, idari tesisler, sosyal ve yeşil alanlar bulunacak," dedi.

Trabzon'a Yatırımlar ve Projeler

Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede konuşmasına devam eden Erdoğan, Trabzon’a son 22 yılda yapılan 437 milyar liralık kamu yatırımları hakkında detaylı bilgi verdi. Adalet, eğitim, gençlik, spor, sağlık, çevre, ulaşım ve tarım gibi pek çok alanda yapılan yatırımları sıraladı. Öne çıkan veriler arasında eğitimde 21 milyar lira, sağlıkta 10 milyar lira ve ulaştırmada 153 milyar lira yer alıyor.

Erdoğan, Trabzon'da ikinci devlet üniversitesi olarak kurulan Trabzon Üniversitesi hakkında bilgi vererek, 41 bin seyirci kapasiteli stadyum dahil 97 spor tesisinin inşasını tamamladıklarını, toplam 1518 yataklı 62 sağlık tesisi inşa ettiklerini vurguladı.

Kent İçi Raylı Sistem ve Hızlı Tren Projesi

AK Parti'nin projeleri arasında yer alan hafif raylı sistem ve Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Hattı Projesi ile Trabzon’un ulaşımının kolaylaşacağını belirtti. Ayrıca yeni havalimanı inşası için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Trabzonspor'a Özel Destek

Erdoğan, "Şenol Güneş Spor Tesisi'ndeki ticari ünite ve bölümleri 10 yıllığına Trabzonspor'a tahsis ediyoruz" diyerek, kulübe sağlanan desteklerini sürdürdüklerini yineledi. Projenin detaylarını anlatarak, Trabzonspor'un geleceği için önemine vurgu yaptı.

Il Kongresinin Atmosferi

Öte yandan, kongreye katılan Erdoğan salonu dolduran partililere hitaben yaptığı konuşma sırasında çeşitli pankartlar ve koreografi gösterileri ile karşılandı. Ferdi Tayfur'un parçası çalınırken, AK Gençlik’in hazırladığı koreografi büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini noktalarken, Trabzon’un yatırımlarla daha da güçleneceğine ve bu kongrenin hayırlara vesile olacağına inandığını belirtti.

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