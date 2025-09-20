Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

Erdoğan, Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmede ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere işbirliğini güçlendirecek konuları ele alacağını ve bölgesel barışa katkı beklediğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 00:22
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 00:22
Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

Erdoğan görüşmenin bölgesel barış ve işbirliği için önemine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğini ve bölgedeki çatışmaların sona ermesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı açıklamada, ayrıca görüşmede ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağını belirtti.

"Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Üsküdar'da Yolcu Teknesi ile Kuru Yük Gemisi Çarpıştı: 12 Yaralı
2
Bursa'da 'Sağlıkta Su ve Önemi' Konferansı: Su Tasarrufu ve Kuraklık Uyarısı
3
İstanbul'da Kara Para ve Dolandırıcılık Operasyonunda 10 Tutuklama
4
Giresun'da Sağanak ve Heyelan: Doğankent'te 8 Kişi Kurtarıldı
5
Suriye Bayrağı Washington'da Göndere Çekildi
6
Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek