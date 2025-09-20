Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi: Ticaret, Savunma ve Bölgesel Barış

Erdoğan görüşmenin bölgesel barış ve işbirliği için önemine vurgu yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağı görüşmenin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri güçlendireceğini ve bölgedeki çatışmaların sona ermesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı açıklamada, ayrıca görüşmede ticaret, yatırım ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok konunun ele alınacağını belirtti.

"Değerli mevkidaşım ve dostum ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Beyaz Saray'da yapacağımız görüşmede, kapsamlı stratejik ilişkilere sahip olduğumuz müttefikimiz ABD ile başta ticaret, yatırım ve savunma sanayisi olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Başkan Trump ile yapacağımız görüşmenin, ortak küresel barış vizyonumuz çerçevesinde bölgemizdeki savaş ve çatışmaların durmasına katkı sunacağına, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 25 Eylül'de Beyaz Saray'da ağırlayacağını duyurmuştu.