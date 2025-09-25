Erdoğan-Trump Beyaz Saray Görüşmesi ve BM 80. Genel Kurulu — 25 Eylül 2025 Gündemi

GÜNDEM / 25 Eylül 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da karşılanacak. Erdoğan ve Trump, Oval Ofis'te baş başa görüşmenin ardından heyetler arası çalışma yemeğine katılacak. (Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanlığındaki buluşma programına katılacak, Doğu-Güneydoğu STK başkanları ile bir araya gelecek ve "Milli İrade Buluşması Programı"'na iştirak edecek. (İstanbul/12.00/15.30/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Gazi Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışına katılacak ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. (Elazığ/15.00/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Yasama • Yürütme • Siyaset

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliğe ziyarette bulunacak; 1. Grup İlçe Milli Eğitim Müdürleri toplantısına, toplu okul açılış törenine ve hayırseverlerle buluşma ile plaket takdim törenine katılacak. (Gaziantep/09.30-18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumunda konuşma yapacak. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde düzenlenen "Türkmenistan'ın Bağımsızlığının 34. Yılında Türkmenistan-Türkiye İlişkilerinde Enerji ve Ekonomi Vizyonu" konferansına katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi • Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında Şile'de temaslarda bulunacak ve "Serada Hasat ve Fide Dikimi, Orman Köylüleriyle ve Muhtarlarla Buluşma" etkinliğine katılacak. (İstanbul/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dünya Denizcilik Günü Kahvaltı Programı'na iştirak edecek; hasta ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek, AK Parti Adalar İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak. (İstanbul/10.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak. (İstanbul/14.30)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (İstanbul/14.00)

Dünya • Diplomasi

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu yüksek düzeyli görüşmeleri, yaklaşık 150 devlet ve hükûmet başkanının katılımıyla New York'ta devam ediyor. (New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırılar ve insani yardım girişimini engellemesi sonucu yaşanan krize ilişkin gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür • Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Soho House'da düzenlenen Spotify Music Forward Konferansı'na katılacak; Galata Büyük Hendek Caddesi'nde ziyaretlerde bulunacak, tramvay ile İstiklal Caddesi'ne geçecek ve Naz City Hotel'de düzenlenecek İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek. (İstanbul/10.00-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, Özbelsan Sivasspor - Adana Demirspor, Amed Sportif Faaliyetler - SMS Grup Sarıyer ve Atko Grup Pendikspor - Sakaryaspor karşılaşmalarıyla tamamlanacak. (Sivas/17.00/Diyarbakır/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

Galatasaray Kulübü, basketbol, voleybol, kadın futbol ve tekerlekli sandalye basketbol takımlarının yeni sezon forma tanıtımını Galatasaray Adası'nda gerçekleştirecek. (İstanbul/19.05) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını Riva'da basına açık gerçekleştirilecek antrenmanla sürdürecek; teknik direktör Marcel Licka ve iki oyuncu medya mensuplarına açıklama yapacak. (İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

