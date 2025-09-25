Erdoğan: Trump ile Oval Ofis’te F-35, F-16 ve Halk Bankası’yı Görüşeceğiz

Oval Ofis görüşmesi öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, bu ziyareti Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ile iç içe olan dönemde gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Erdoğan: "Gerek F-35 gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum."

Erdoğan görüşmenin kapsamına ilişkin şunları da kaydetti: "Sayın Trump'ın gerek birinci döneminde gerekse ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. Gerek F-35 konusu gerek F-16 konusu gerekse Halk Bankası ile ilgili aramızdaki ilişkiler konusunu bugün etraflıca görüşme fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Heybeliada Okulu ile ilgili üzerimize ne düşerse biz onu zaten yapmaya hazırız. Dönünce de Sayın Bartholomeos ile bu konuyu görüşme fırsatı bulacağım."

Basın mensubunun sorusu: "Siz, Başkan Trump'ın barış için çabalar gösterdiğini daha önce de söylemiş bir Cumhurbaşkanısınız. Bölgede birçok lider ile de görüşmeler yapıyorsunuz. Gelecekte nasıl çalışabilirsiniz birlikte?"

Erdoğan'ın yanıtı: "Buna inandığım için zaten bunları söylüyorum. Birlikte ele ele bölgedeki bu sıkıntıları aşacağımız inanıyorum."