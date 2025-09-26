Erdoğan: Trump ile "samimi, yapıcı ve verimli" görüşme — Gazze, iki devlet ve 100 milyar dolar hedefi

Erdoğan, BM 80. Genel Kurul ve Trump görüşmesinin ardından uçakta gazetecilere konuştu; Gazze, iki devlet çözümü ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi öne çıktı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:19
Erdoğan: Trump ile "samimi, yapıcı ve verimli" görüşme — Gazze, iki devlet ve 100 milyar dolar hedefi

Erdoğan, ABD ziyareti ve Trump görüşmesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu temasları ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen görüşmenin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, görüşmelerin samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Genel Kurul katılımı ve Gazze vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin Genel Kurul'a güçlü bir katılım sağladığını ifade ederek, bu yılki oturuma özel olarak Gazze ve genel anlamda Filistin meselesinin öne çıktığını söyledi. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi üyesi Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere, 10 Batılı ülke daha Filistin'i tanıdıklarını açıkladı" diyerek bu kararların tarihsel önemine dikkat çekti.

Filistin'i tanıyan ülke sayısının 150'yi aştığını anımsatan Erdoğan, iki devletli çözüme hem nitelik hem nicelik açısından artan desteğin önemine işaret etti ve uluslararası toplumun kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

BM'deki temaslar ve ikili görüşmeler

Genel Kurul konuşmasında ülkenin öncelikli dış politika başlıklarını ele aldığını belirten Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hakları, Suriye, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel istikrar için yürütülen çabaları anlattığını söyledi. Ayrıca Türk-Amerikan Toplumu ve ekonomi çevreleriyle temaslarda bulunduğunu aktardı.

Erdoğan, ziyaret süresince Suriye, Libya, Kuveyt, Endonezya, Fransa, Kanada ve Vietnam gibi birçok ülkenin muhataplarıyla görüştüklerini ve heyetteki bakan ile milletvekillerinin de ikili toplantılara katıldığını belirtti.

Ticaret, savunma ve 100 milyar dolar hedefi

Ziyaretin ikinci bölümünde Trump ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, ticaret ve yatırım ilişkilerini müşterek menfaatler temelinde geliştirme yollarını görüştüklerini ifade etti. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi dahil ticareti kolaylaştırıcı adımların ele alındığını belirtti.

Erdoğan, savunma alanında işbirliğini geliştirecek adımların da yapıcı bir yaklaşımla masaya konduğunu, ayrıca Gazze'deki mezalimin sonlandırılması, Suriye'de istikrar ve Orta Doğu'da barışa yönelik ayrıntılı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Görüşmenin havası: "Kirletilemeyecek kadar güzel"

Bir gazetecinin görüşme atmosferine ilişkin sorusuna Erdoğan, "Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Washington'dan memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti" diye yanıt verdi. Erdoğan, Trump ile ilişkilerinin geçmişten beri iyi olduğunu, ilk dönemde başlayan diyaloğun devam ettiğini ve bunun Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Erdoğan, tek görüşmeyle tüm meselelerin çözülemeyeceğini, ancak bu temasın birçok konuda anlamlı ilerleme sağladığını vurguladı. Görüşmede ticaret, yatırımlar, Gazze'deki insani durum ve Suriye konularının ele alındığını belirtti.

Gazze görüşmeleri ve iki devletli çözüm

Gazze konusundaki toplantıların verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan, Trump'ın toplantıda "Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini" ifade ettiğini aktardı. Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamların derhal sona erdirilmesi olduğunu ve iki devletli çözümün bölgesel kalıcı barış için gerekli formül olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Gazze'ye kalıcı ve adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

(Sürecek)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu temasları ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından yurda dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı. Uçakta Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de yer aldı.

İLGİLİ HABERLER

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması
2
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
3
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
4
Kurtulmuş: MİT Başkanı ve Bakanlarla Komisyon Toplantısı Yapılabilir
5
Şarkıcı Güllü (Gül Tut) Yalova'da 5. kattan düşerek yaşamını yitirdi
6
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı
7
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?