Erdoğan: Trump ile "samimi, yapıcı ve verimli" görüşme — Gazze, iki devlet ve 100 milyar dolar hedefi

Erdoğan, ABD ziyareti ve Trump görüşmesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu temasları ve Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleşen görüşmenin ardından uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, görüşmelerin samimi, yapıcı ve verimli bir atmosferde geçtiğini belirtti.

Genel Kurul katılımı ve Gazze vurgusu

Erdoğan, Türkiye'nin Genel Kurul'a güçlü bir katılım sağladığını ifade ederek, bu yılki oturuma özel olarak Gazze ve genel anlamda Filistin meselesinin öne çıktığını söyledi. Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi üyesi Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere, 10 Batılı ülke daha Filistin'i tanıdıklarını açıkladı" diyerek bu kararların tarihsel önemine dikkat çekti.

Filistin'i tanıyan ülke sayısının 150'yi aştığını anımsatan Erdoğan, iki devletli çözüme hem nitelik hem nicelik açısından artan desteğin önemine işaret etti ve uluslararası toplumun kararlı adımlar atması gerektiğini vurguladı.

BM'deki temaslar ve ikili görüşmeler

Genel Kurul konuşmasında ülkenin öncelikli dış politika başlıklarını ele aldığını belirten Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin hakları, Suriye, Ukrayna-Rusya Savaşı ve bölgesel istikrar için yürütülen çabaları anlattığını söyledi. Ayrıca Türk-Amerikan Toplumu ve ekonomi çevreleriyle temaslarda bulunduğunu aktardı.

Erdoğan, ziyaret süresince Suriye, Libya, Kuveyt, Endonezya, Fransa, Kanada ve Vietnam gibi birçok ülkenin muhataplarıyla görüştüklerini ve heyetteki bakan ile milletvekillerinin de ikili toplantılara katıldığını belirtti.

Ticaret, savunma ve 100 milyar dolar hedefi

Ziyaretin ikinci bölümünde Trump ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, ticaret ve yatırım ilişkilerini müşterek menfaatler temelinde geliştirme yollarını görüştüklerini ifade etti. İki ülke arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gümrük vergilerinin gözden geçirilmesi dahil ticareti kolaylaştırıcı adımların ele alındığını belirtti.

Erdoğan, savunma alanında işbirliğini geliştirecek adımların da yapıcı bir yaklaşımla masaya konduğunu, ayrıca Gazze'deki mezalimin sonlandırılması, Suriye'de istikrar ve Orta Doğu'da barışa yönelik ayrıntılı fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Görüşmenin havası: "Kirletilemeyecek kadar güzel"

Bir gazetecinin görüşme atmosferine ilişkin sorusuna Erdoğan, "Beyaz Saray'da Sayın Trump ve heyeti tarafından gayet iyi ağırlandık. Washington'dan memnun ayrılıyoruz. Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti" diye yanıt verdi. Erdoğan, Trump ile ilişkilerinin geçmişten beri iyi olduğunu, ilk dönemde başlayan diyaloğun devam ettiğini ve bunun Türk-Amerikan ilişkilerine olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Erdoğan, tek görüşmeyle tüm meselelerin çözülemeyeceğini, ancak bu temasın birçok konuda anlamlı ilerleme sağladığını vurguladı. Görüşmede ticaret, yatırımlar, Gazze'deki insani durum ve Suriye konularının ele alındığını belirtti.

Gazze görüşmeleri ve iki devletli çözüm

Gazze konusundaki toplantıların verimli geçtiğini söyleyen Erdoğan, Trump'ın toplantıda "Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini" ifade ettiğini aktardı. Erdoğan, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'deki katliamların derhal sona erdirilmesi olduğunu ve iki devletli çözümün bölgesel kalıcı barış için gerekli formül olduğunu belirtti.

Erdoğan, "Gazze'ye kalıcı ve adil barış gelene kadar bu meseleyi gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

