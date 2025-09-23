Erdoğan: Trump ile yıllara sari dostluk pürüzlerin giderilmesine kapı araladı

Karşılıklı irade ve samimi ilişki ön plana çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Trump ile ilişkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, konuyu şöyle ifade etti: "Sayın Trump ile yıllara sari geliştirdiğimiz samimi dostluk sayesinde gündemimizdeki bazı pürüzlerin giderilmesi yönünde karşılıklı bir irade oluştu"

Samimi dostluk ve karşılıklı irade vurgusuyla yapılan açıklamada, iki lider arasındaki diyaloğun sorunların çözümünde etkili olduğuna dikkat çekildi.