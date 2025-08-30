Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Emin ve Ehli Kadrolarda Tam Emniyet İçinde

Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşlara güven mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada "Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti, emin ve ehil kadroların riyasetinde tam bir emniyet içindedir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın sözleri, devletin vatandaşlara olan sorumluluğunu ve yönetim kadrolarına duyulan güveni öne çıkaran bir vurgu niteliğinde oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarı ve güvenliği konusundaki bu mesaj, yönetimin ehliyetine dair güçlü bir güvence sundu.