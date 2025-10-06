Erdoğan: Türkiye'de Yenilenebilir Enerjinin Payı %60'ı Aştı

Açıklama: Yeşil enerji yatırımlarında öncü konum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enerji politikalarına ilişkin değerlendirmesinde ülkenin yeşil enerji yatırımlarında öne çıktığını vurguladı.

Konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Yeşil enerjiye yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Bu yıl itibarıyla toplam yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık."

Erdoğan'ın açıklaması, hükümetin yenilenebilir enerjiye verdiği önemi ve bu alandaki somut ilerlemeyi işaret ediyor. Söz konusu payın yükselmesi, enerji arz güvenliği ve sürdürülebilirlik hedefleri açısından önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Öne çıkan nokta: Bu yıl itibarıyla yenilenebilir enerjinin toplam içindeki payının yüzde 60'ın üzerine çıkmış olması, ülkenin enerji dönüşümünde kaydettiği ilerlemeyi özetliyor.