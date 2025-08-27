DOLAR
Erdoğan: Türkiye, Önümüzdeki 50 Yılda Teknolojisiyle Dünyaya Yön Verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önümüzdeki 50 yılda yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamayıp, teknolojisiyle dünyaya yön vereceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 18:13
Vizyonun özü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin orta ve uzun vadeli hedeflerini net bir şekilde ortaya koydu. 50 yıllık vizyon ifadesiyle ülkenin teknoloji ve inovasyon odaklı bir dönüşümü benimseyeceğini vurguladı.

Hedeflerin kapsamı ve öncelikler

Erdoğan, bu süreçte Ar-Ge, yerli üretim, yüksek teknoloji ve nitelikli insan kaynağının öncelikli alanlar olacağını işaret etti. Bu alanlarda atılacak adımların hem ekonomik büyümeye hem de küresel rekabet gücüne katkı sağlaması bekleniyor.

Uygulama ve beklentiler

Vizyonun hayata geçirilmesi için altyapı yatırımları, eğitim reformları ve kamu-özel sektör iş birliklerinin öne çıkacağına dikkat çekildi. Erdoğan'ın mesajı, Türkiye'nin sadece iç piyasaya hizmet eden değil, aynı zamanda küresel ölçekte söz sahibi bir teknoloji oyuncusu olma kararlılığını yansıtıyor.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde teknoloji ağırlıklı bir kalkınma stratejisi izleyeceğine dair güçlü bir taahhüt niteliği taşıyor.

