Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'na Kadar Durmayacağız — Terörsüz Türkiye Hedefi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Yüzyılı hedefiyle "Terörsüz Türkiye"yi en büyük eserleri olarak hayata geçireceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 17:50
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı için kararlılık vurgusu

Terörsüz Türkiye hedefi öne çıkarıldı

Erdoğan: Türkiye Yüzyılı için kararlılık vurgusu

Terörsüz Türkiye hedefi öne çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacaklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Mesajında ülkenin gelecek vizyonuna ilişkin güçlü bir taahhüt sundu.

Erdoğan şu ifadeyi kullandı: "İçinde bulunduğumuz asrı Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmayacak, çalışacağız. En büyük eserimiz olarak Terörsüz Türkiye'yi sizin için hayata geçireceğiz."

Konuşmada Terörsüz Türkiye hedefinin ülke gündeminin merkezinde olduğu ve bu hedef doğrultusunda kararlı adımların atılacağı vurgulandı.

