Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak.

Resmi karşılama töreninin ardından, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu görüşmelerin sonucunda, taraflar arasında önemli anlaşmalar imzalanacak. İmza töreninin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Ayrıca, Erdoğan, Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur El Said onuruna bir resmi akşam yemeği verecektir. Toplantının detayları şöyle planlanmıştır: Ankara'da 16.00 itibarıyla karşılanacak olan Umman Sultanı, 16.15’te görüşmelere başlayacak, 17.00’de imza töreni, 17.45’te basın açıklaması ve 19.00'da akşam yemeği gerçekleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.