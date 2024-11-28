DOLAR
34,61 -0,07%
EURO
36,52 -0,69%
ALTIN
2.936,51 0,03%
BITCOIN
3.317.641,79 0,48%

Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı resmi bir törenle karşılayacak ve önemli görüşmeler yapacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 01:34
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 01:34
Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Resmi Törenle Ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir törenle karşılayacak.

Resmi karşılama töreninin ardından, ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu görüşmelerin sonucunda, taraflar arasında önemli anlaşmalar imzalanacak. İmza töreninin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlenecek.

Ayrıca, Erdoğan, Sultan Heysem bin Tarık bin Teymur El Said onuruna bir resmi akşam yemeği verecektir. Toplantının detayları şöyle planlanmıştır: Ankara'da 16.00 itibarıyla karşılanacak olan Umman Sultanı, 16.15’te görüşmelere başlayacak, 17.00’de imza töreni, 17.45’te basın açıklaması ve 19.00'da akşam yemeği gerçekleştirilecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Ordusu Tubas ve El-Faria'dan Çekildi: Tahribat ve Gözaltılar Yaşandı
2
Malatya'da 4,6 Büyüklüğünde Deprem: Vali ve Belediye Başkanı'ndan Açıklamalar
3
Köy Kanunu'nda Önemli Değişiklikler: İhtiyaç Sahiplerine Ek Süre Tanınıyor
4
Muğla'daki Orman Yangınlarıyla Mücadele Sürüyor
5
İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy'den İsrail'e Uluslararası Hukuk Vurgusu
6
İngiltere'de PKK Operasyonunda 7 Gözaltı: Olay Yerinde Gelişmeler
7
BM Medeniyetler İttifakı'nda Ayrımcılıkla Mücadele Vurgusu

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Zammı Açıklaması: 'Hazırız!'

O markette indirim şenliği başladı! 40’lısı 200 TL’den ucuza satılacak

Milyonlarca Bağ-Kur’lu bu açıklamayı beklemekteydi: 7200 gün sonrası ne olacak?

Emekliye 10.000 TL pazar desteği müjdesi! Tarih vererek açıklandı

Tarım Bakanlığı uyardı ve ifşa etti! Sucuk, tereyağı ve kaşar alırken bir kere daha düşüneceksiniz

2025 yılında ilk zam promosyonlara! 43.000 TL'ye yükseldi

Tiryakileri perişan edecek haber! Sigaraya o oranda yeni zam geliyor

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı