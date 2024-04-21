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Erdoğan ve Haniyye'den Gazze için kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Haniyye, görüşme sonrasında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.04.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 10:37
Erdoğan ve Haniyye'den Gazze için kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze için yoğun bir diplomasi trafiği yürütürken, Gazze Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde ağırladı. Yaklaşık 2,5 saat süren bu kritik görüşme sonrasında Haniyye, bir dizi önemli açıklamada bulundu.

Haniyye, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın BM'de Filistin haritasını kaldırarak nasıl işgal edildiğini açıkladığı ve Şimon Peres'e verdiği karşılığı hâlâ hatırladıklarını belirtti. Erdoğan'ın Filistin davası konusundaki tutumu, Filistin'i kendi davası olarak gören ve Gazze'deki zulme karşı duran Türk halkının vicdanını yansıttığını ifade etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzeten açıklamasının Filistin halkı için bir övünç kaynağı olduğunu belirtti.

Haniyye, ABD desteğiyle ayakta kalan Siyonistlerin saldırılarının durması için her türlü çabanın birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Filistin'in haklarını savunmayı her zaman gururla takip ettiklerini belirten Haniyye, Türkiye'nin bölgedeki konumunu, bölgesel ve uluslararası siyasetini, Filistin davasına ve Gazze'ye olan tutumunu yakından izlediklerini ifade etti.

Haniyye, "Türk halkının Gazze'deki ablukanın kalkması için Mavi Marmara'da nasıl şehit verdiklerini hâlen hatırlıyoruz." diyerek, Türkiye'nin Filistin davası ve Gazze ablukası konusunda tek bir tutum sergilediğini ekledi.

Haniyye, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde İsrail ile ticari kısıtlamalar konusunda alınan kararları ve bu kararların ticari hareketliliğe etkilerini dinledik." ifadelerini kullanarak, Gazze'ye saldırılarda bulunan ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere özellikle Kudüs'teki Müslümanların kutsallarını hiçe sayan Siyonist düşmanlara karşı atılan bu adımın önemini vurguladı. Bu, Gazze'ye saldırılarında kadın, çocuk, yaşlı Filistin halkının kanını akıtan, büyük katliamlar için Refah'a kara saldırıları tehdidinde bulunan Siyonist düşmanlara karşı atılmış önemli bir adım olduğunu belirtti.

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